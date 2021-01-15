Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı Sivas'ın Gürün ilçesinde aşılama işleminin başlamasıyla ilk aşı Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Aysun Şahin’e uygulandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde aşılama işleminin başlamasıyla ilk aşı Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Aysun Şahin’e uygulandı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan ve Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği korona virüs aşısı “Coronavac” geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yapmıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk aşıyı olarak tüm Türkiye'de aşı uygulaması başlattı. Sivas'ta tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşı uygulanmaya başlandı. Sivas’ın Gürün ilçesinde de aşılama işlemi bugün itibari ile başladı. Aşı İlk olarak Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Aysun Şahin’e uygulandı.

Ekipler aşılama işlemi için hazır

Gürün Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abdulkadir Arbağ, aşılama işlemi için ekiplerin hazır olduğunu belirterek, “Gürün toplum sağlığı merkezi ve gürün aile sağlığı merkezi olarak aşılama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Şu anda sadece sağlık çalışanlarının olduğu öncelik sırası daha fazla aşının gelmesiyle süreç içerisinde genişletilecektir. Biz de vatandaşlarımıza aşılama hizmetini en iyi şekilde verebilmek için planlamamızı yapmış bulunmaktayız. Ekibimiz bu konuda hazır bulunmaktadır. Bizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesi aşı randevusunun nasıl alınacağı oluyor. Bu hususta sağlık bakanlığının sunduğu birden fazla seçenek var. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız aşının uygulanacağı öncelikli grupta yer alıp almadıklarını sorgulamaları gerekmektedir. Bu bilgiye e nabız sistemi üzerinden erişebilirler. Öncelikli grupta yer aldığını gören vatandaşlarımız yine e nabız sistemi üzerinden ya da 182 randevu hattını arayarak ister aile sağlığı merkezinden ister ilçe devlet hastanesinden aşı randevularını alabilirler. Vatandaşlarımızdan ricamız öncelikli grupta olduklarını kontrol etmeden ve randevu almadan aşı için sağlık kuruluşlarını başvurmamaları olacaktır. Aksi takdirde yaşanılan yoğunluk aşılama hizmetinin aksamasına sebebiyet verebilir. İlçemizde yer alan tüm sağlık çalışanları salgının başından beri fedakarca çalışmıştır. Aşılamanın başlaması ile bu zor dönemi atlatacağımıza inancımız tam. Tüm ilçe halkımızı sıraları geldiği vakit aşılarını yaptırmak üzere en yakın sağlık kuruluşuna bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Başhekim Aysun Şahin ise, “Polikliniklerimizi hazırladık ve aşı uygulamasına başladık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu pandemi döneminde çok ağır şartlarda çalıştı sağlık çalışanları. Toplumumuzun bağışıklık kazanmasıyla birlikte yükümüzün azalacağına inanıyoruz. Hepimiz gayretle bu aşılama çalışmasına yoğunluk vereceğiz’’ dedi.

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