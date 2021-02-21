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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatabare ligde 5. kez ağları sarstı

İHA

Yatabare ligde 5. kez ağları sarstı

DG Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor’da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 18. dakikasında Max Gradel’in pasıyla Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki beşinci golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.

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