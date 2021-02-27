Sivas’ta ihracat yüzde 7,7 oranında azaldı Sivas'ta 2021 yılı Ocak ayında ihracat 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak 6 milyon 643 bin dolara geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ve genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2021 yılı Ocak ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 6 milyon 643 bin dolar, ithalat yüzde 65,2 azalarak 1 milyon 544 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kentte 2021 Ocak’ta bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,4 azalırken ithalat yüzde 74,3 oranında azaldı.

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