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Bu köye Covid-19 uğramadı Sivas’ın 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde bugüne kadar tek bir Covid-19 vakası görülmedi

İHA

Bu köye Covid-19 uğramadı Sivas’ın 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde bugüne kadar tek bir Covid-19 vakası görülmedi

Sivas’ın 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde bugüne kadar tek bir Covid19 vakası görülmedi.
Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli, 101 nüfuslu merkeze bağlı Eğribucak köyünde şu ana kadar tek bir Covid19 vakası bile görülmedi. Yaz aylarında vaka sayılarının patladığı Sivas’ta, Eğribucak köyü sakinleri misafir kabul etmezken, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına da dikkat ettiler. Köy muhtarı Fatih Durna, kent merkezine gidiş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişini kendi yapıyor. Eğribucak köyü sakinleri Covid19 ile mücadelede elde ettikleri başarıyla çevre köylerden takdir topluyorlar.

“Komşularla gidip, gelmiyoruz”
Eğribucak köyünde yaşayan Mehmet Koç, Covid19 sürecinde komşular arası ziyaret yapmadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışardan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor” dedi.

“Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz”
Eğribucak köyü sakini Faruk Polat da market alışverişlerini köy muhtarının yaptığını söyleyerek, “Koronadan dolayı buraya İstanbul’dan geldik. Köyümüz sakin, komşularımız kurallara dikkat ediyorlar. Muhtarımız hassas bu konuda. Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz. Dikkat ediyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Fazla birbirimize gidip, gelmiyoruz” dedi.

“Kurallara uyuyoruz, dışardan gelenleri uyarıyoruz”
Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna ise vatandaşların Covid19 kurallarına riayet etmelerinin hastalığın ortaya çıkmamasında etkili olduğunu belirterek jandarma ekiplerinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu söyledi. Durna, “Şu ana kadar hiçbir Covid19 vakası köyümüzde görülmedi. Köylülerimizin birbirlerini ziyaret etmemesi, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması bu durumda etkili oldu. Köylülerimiz şehir merkezine gitmiyorlar. Genç arkadaşlar gittikleri zaman alışverişlerini yaptırıyorlar. İhtiyarlarımız zaten hiç şehre inmiyor. Kurallara uyuyoruz. Dışardan gelenleri uyarıyoruz. İstanbul ve Ankara’dan gelen yok şu anda gelmemeleri konusunda uyardık. Sağ olsunlar, onlarda riayet ediyorlar. HES kodlarınıza bakıyoruz, duruma göre hareket ediyoruz. Köyümüzde hiç hastalık olmadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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