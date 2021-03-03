Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - A.Hatayspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan tehlikeli gelişen atağında topla buluşan Riberio’nun şutu savunmadan geri döndü.

26. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Boyd’un ortasında Yatabare ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

34. dakikada Riberio’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boupendza topu kalenin üstünden auta gönderdi.

36. dakikada Sivasspor’da Boyd’un ceza sahası dışından yerden şutu kalecide kaldı.

42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Gradel’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Yatabare dokunamadı.

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın tehlikeli şutunu kaleci kornere çeldi.

45+1. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada Gradel’in kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

45+2. dakikada Gradel’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Hakan Arsalan’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut direkten geri döndü.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Abdullah Özkara xx, İsmaiş Şencan xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Uğur Çiftçi xx, Samba Camara x, Robin Yalçın xx, Ahmet x, Hakan Arslan x, Claudemir xx, Fajr xx, Boyd x, Yatabare x, Gradel

Yedekler: Samassa, Kone, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga, Ziya Erdal, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

A.Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Billong x, Pablo xx, Katranis x, Aabid xx, Sackey x, Riberio xx, Akintola xx, Diouf x, Selim ? (Boupendza dk. 4 x)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kart: Sackey (A.Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.