Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışmasına katılan öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. 5 bin öğrencinin katıldığı sınav sonucu dereceye giren 300 öğrenci İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisinin yanı sıra tablet bilgisayarla ödüllendirilecek.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı anısına düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışması kapsamında sınav gerçekleştirildi.

5 bin öğrencinin katıldığı sınavda dereceye giren 300 öğrencinin İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisinin yanı sıra tablet bilgisayarla ödüllendirileceği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Ziyaretin ardından yarışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, sadece akademik açıdan başarılı olan değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişinden ilham alarak geleceğe yön verecek bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduklarını dile getirdi. Savaşçı; "Bu anlamlı program kapsamında 30 bin 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencimize belediyemiz tarafından Safahat kitapları dağıtıldı. Şu an ise gönüllü olan 5 bin öğrencimiz aynı anda sınava girmekteler. Sınavın sonucunda dereceye giren 300 öğrencimiz; İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezilerine katılacaklar. Biz çocuklarımızı sadece akademik açıdan başarılı olan değil, geçmişini bilen, geçmişinden ilham alarak geleceğe yön veren bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda da bizlere destek veren, eğitimle ilgili her konuda yanımızda olan Sayın Valimiz Salih Ayhan'a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok sayıda ortak proje gerçekleştirildiğini ancak pandemi süreci dolayısıyla bu etkinliklere ara verildiğini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden bu çalışmalara hız verdiklerini belirten Duman, bu etkinliklerden birisi olan Safahat Kitap Okuma Yarışmasının önemine vurgu yaptı.

Duman, "Bugün Safahat Okuma Yarışmasının sınav günündeyiz. Daha önce il genelindeki 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimizin tamamına Safahat kitaplarını hediye etmiştik. Bugün de 5 bin öğrencimiz kitapları okumaları neticesinde sınava dahil oluyor. 12 Mart'ta bu sınavda başarılı olan öğrencilerimiz için ödül töreni gerçekleştireceğiz. 5 bin öğrencinin bu yarışma kapsamında sınava katılması bizim için çok önemli. Bu öğrencilerimizin sadece kitabı okumakla kalmayıp bildiklerini başkalarıyla yarıştırabilecek seviyede bu kitabı içselleştirdiğini gösterir. İnşallah öğrencilerimiz Safahat kitabından en iyi şekilde istifade edip bundan sonraki yaşantılarında orada okudukları, gördükleri birçok konu ve anlayışı hayatına uyarlayacaktır. İnşallah gelecekte yüzyılların çağrısı dediğimiz yüz yıl önce yapılan çağrıların bundan sonraki yüzyıllarda da hayatta gerçek yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

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