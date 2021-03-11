İtfaiyecilerin yangın çıkan binayı bulma koşturmacası

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, binadan yoğun duman çıkmadığı için bir süre etrafta koşturup, yangın yerini aradı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hikmet Işık Caddesi üzerindeki 5 katlı binada, Kenan A.'ya ait dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hemen harekete geçen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi. Çevredeki binaların herhangi birinden yükselen yoğun duman tespit edilemezken, itfaiye ekipleri, bir süre yangın yerini bulmaya çalıştı. Sokaktakilerin bildirmesi üzerine yangının çıktığı binaya ulaşan ekipler, girdikleri en üst kattaki dairenin pencerelerini açtı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların bir kısmı hasar gördü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi. Çevredekiler, itfaiye ekiplerinin koşturmacasını ve müdahalesini merakla izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-03-11 16:05:42



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