Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı

DHA

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, ilk genel kurulunu yaptı


Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarının talepleri üzerine konut projesi konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.
Sivas'ta farklı kurumlarda görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Sivas Valisi Salih Ayhan,  Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal ve kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ile cemiyet üyeleri katıldı. Genel kurulda Kurucu Başkan Muhittin Karahan, güven tazeleyerek yeniden Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı oldu.
'KONUT ÇALIŞMAMIZ VAR'
Genel Kurul öncesi konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Güzel bir temel attınız ve samimi bir şekilde temiz ruhlu, temiz içli insanlar bir araya geldi. Sivas açısından da şehrimiz açısından da kucaklayıcı bir cemiyet oldu. Öncelikle Rabbim çıktığınız bu güzel yolculuğu hayırlı eylesin. Şehrimize, ülkemize ve şahsınıza hayırlar getirsin" dedi.
Sivas'ta basın mensuplarının konut edinme talepleri için de görüşmelere başlandığını söyleyen Vali Ayhan, "Basın mensuplarının Sivas'ta sosyal anlamda imkanlarının iyi olması için konut edindirme düşünceleri var. Biz Sivas Belediyemizle beraber bu konuda bir istişare edeceğiz. Gerek TOKİ kanadı olsun gerekse yereldeki kurumlarla bir işbirliği yapıp bu konuda sizlere destek olacağımızı söyleyebilirim. Kafa yoruyoruz. Basın mensuplarımızın bu konudaki arzusunu ve isteğini istişare ederek her türlü desteği vereceğimi söyleyebilirim. Çalışmamız var. TOKİ ile de görüştüm. Birçok ilde de yapılmış. Sizlerle birlikte kolay ödemesi olan çalışma yapacağız" dedi. 
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Biz siyasetçiler nasıl topluma hizmet ediyorsak basın mensupları da aynı şekilde hizmet ediyor. Doğru eleştiri hem Sivas'ı hem de hepimizi güçlendirir. Kamuoyu bilgilendirme görevini üstlenen ve doğruyu tarafsız bir şekilde iletmekle görevli basın mensuplarının her zaman yanındayız. 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni Sivas'ın her kurumunu kapsayan bir kucaklaşmanın eseri olarak görüyorum. İnşallah bu birliktelik Sivas'a olumlu bir enerji verir. Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin. Cemiyetimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
'AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTUK'
Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, "Sivas basın camiası olarak mesleki birlikteliğimizi oluşturmak, ortak hedefler belirlemek, mensuplarımızın talep ve istekleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu cemiyetimizin oluşmasında tüm camiamızı kucaklamak için aynı çatı altında buluştuk. Kuruluş aşamasından itibaren geniş bir katılım sağlanan cemiyetimizin faaliyetleri başladı. Pandemi sürecinden dolayı bir süre ertelemek zorunda kaldığımız ilk olağan genel kurulumuzu bu gün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle kuruluş aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Genel kurula katılan davetlilere plaket verilerek cemiyetin rozeti takdim edildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-03-31 14:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy’u anlattı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Yüzyılın Çağrısı Safahat Okumaları” programında Mehmet Akif Ersoy’u anlattı
YEREL HABERLER Rektör Yıldız, Mehmet Akif Ersoy’u anlattı Cumhuriyet ...
Koyunun böbrek yağıyla yapılan enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor
YEREL HABERLER Koyunun böbrek yağıyla yapılan enerji deposu Tonus ...
Sivas’ta sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Sivas’ta sahte içki operasyonu
Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
YEREL HABERLER Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi Sivas’ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan ...
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Algın’a Gürün’de veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine ...
Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
YEREL HABERLER Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası ...
Sivasspor, Trabzon maçına moralli hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzon maçına moralli hazırlanıyor
Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivas'ta 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 1 köy, karantinaya alındı
Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev ...
Vaka sayılarının arttığı Sivas’ta o köy karantinaya alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyü korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Sivas’ta o köy karantinaya ...
Yüksek riskli iller arasına giren Sivas’ta, Sivas’ta validen ev hanımlarına çağrı Altınyayla ilçesinde mutasyonlu virüsün yayılmasına yurt dışından ilçeye cenazeye gelenler sebep oldu
YEREL HABERLER Yüksek riskli iller arasına giren Sivas’ta, Sivas’ta ...
Sivas Belediyespor, Kastamonu maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Kastamonu maçına hazır
Sivas'ta jandarmadan çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması
YEREL HABERLER Sivas'ta jandarmadan çocuklarla 'kırmızı çizgi' ...
SCÜ’de Yunus Emre ve Türkçe kitap sergisi açıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde “Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER SCÜ’de Yunus Emre ve Türkçe kitap sergisi ...
Bu lenslerle daha iyi görmek mümkün Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çiçek üç odaklı lenslerle uzak, orta ve yakın mesafede daha iyi görmenin mümkün hale geldiğini belirterek, akıllı lensi genellikle 45 yaş üzeri vatandaşlara önerdiklerini söyledi
YEREL HABERLER Bu lenslerle daha iyi görmek mümkün Göz Hastalıkları Uzmanı Op. ...
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe Hastanesinde tedavi altına alınacak
YEREL HABERLER Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan ...
Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi Sivas’ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
YEREL HABERLER Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler ...
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
Kalın bağırsak kanserinde tarama programları uyarısı Sivas Numune Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Veli Kürşat Çayhan, kalın bağırsak kanserinde tarama programlarının tedavide ve hayat kurtarmada önemli olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Kalın bağırsak kanserinde tarama programları ...
Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken ...
Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür ...
Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele ...