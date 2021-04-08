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Kalbinden bıçaklayarak öldürdü, 10 yıl hapis cezası aldı

İHA

Kalbinden bıçaklayarak öldürdü, 10 yıl hapis cezası aldı

Sivas’ta tartıştığı genci kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 22 Ekim 2019 tarihinde Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi B.K. (19), iddiaya göre, parkta oturan lise öğrencisi Yunus Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A.’nın yanına geldi. B.K. ile iki arkadaş arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., bıçakla Ö.A.’yı kolundan yaralayıp Yunus Emre Aslıvar’ı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yunus Emre Aslıvar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan sanık B.K. hakkında, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davanın ardından B.K.’ye 10 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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