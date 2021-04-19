Sivas'ta yapımı süren Kangal Köpeği Merkezi haziranda açılacak



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS Valiliği'nce, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla yapımına başlanılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi projesinde sona gelindi. Vali Salih Ayhan merkezin haziran ayında açılacağını söyledi.

Sivas Valiliği, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni uluslararası standartlara getirilmesi için proje hazırladı. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan tesisin içerisinde köpek showrom alanı, köpek sergi alanı, köpek yürüyüş alanı, köpek kulübeleri, yem depoları, doğumhane, yavrulama padoğu, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanları yer aldı. Kangal koyununun da tanıtılacağı 7 milyon lira bedelli tesis yerel kültür ve kimliğin korunmasında etkili bir rol oynayacak. Vali Salih Ayhan, inşaat alanını gezerek son durum hakkında yetkililerden bildi aldı. Vali Ayhan, "Baharın güzel yüzünü bizlere göstermesiyle biz de projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2021 yılı inşallah çok bereketli bir yıl olacak. Bir çok projemizin hizmete açılış yılı olacak. Burası bizim kültür anlamında ve bizim marka değerimiz olan Kangal köpeğimiz açısından çok önemli bir mekandır. Hakikaten çok üst ölçekte, zengin içeriği ile özel bir mekan yapmaktayız. Burası inşallah Sivas'a gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olacak. Burada bir kültür, eğitim ve Kangal köpeği ırkının muhafazası var. Her Sivas'a gelenin uğraması gerektiği bir yer olacak. Güzel bir iş ortaya çıktı. Haziran başında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-04-19 15:26:56



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