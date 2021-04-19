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Sivas’ta 1. OSB’de birkaç arsa dışında yer kalmadı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde birkaç arsa dışında tahsis edilecek yer kalmadığını belirtip, faaliyete geçmeyen ve depo olarak kullanılan arsaların tahsisinin iptal edileceğini söyledi

İHA

Sivas’ta 1. OSB’de birkaç arsa dışında yer kalmadı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde birkaç arsa dışında tahsis edilecek yer kalmadığını belirtip, faaliyete geçmeyen ve depo olarak kullanılan arsaların tahsisinin iptal edileceğini söyledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde birkaç arsa dışında tahsis edilecek yer kalmadığını belirtip, faaliyete geçmeyen ve depo olarak kullanılan arsaların tahsisinin iptal edileceğini söyledi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında video konferans olarak gerçekleştirildi. Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi.
Hızlı Tren Çalıştayının güzel sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden STSO Başkanı Mustafa Eken, “Hızlı Tren Çalıştayı gerçekten güzel bir çalışma oldu. Allah emeği olan herkesten razı olsun. Katılan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamızın, Sivas’a ve bölgeye yaptığı başarılı işlerden bir tanesi oldu. Bu önemli çalıştayın başarılı gerçekleştirildiğini gerek valimiz, gerek belediye başkanımız, gerekse tüm katılımcılar duyurdu, söyledi. Çalıştayımızın sonuçları bitti, rapor haline dönüştürüldü. Önümüzdeki günlerde kitapçık haline dönüştürülecek. Tüm ilgililer ile paylaşılacak. Çıkan sonuçları biz de ilgililere bildireceğiz. Herkes üzerine düşeni alacak. Sivas ne yapıyor, ne yapması lazım, hazır mı değil mi? Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz bitti mi, bitmedi. Görevimizi çalıştay anlamında kitapçıklar ile birlikte tamamlayacağız. Sonra da takibini yapacağız. Katılan Meclis Üyesi ve iş adamı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Valimize, Belediye Başkanımıza, il protokolümüze, akademisyenlerimize ve çalıştayımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
OSB’de yer kalmadı
Başkan Eken konuşmasında OSB’de birkaç arsa dışında tahsis edecek yer kalmadığını belirtip, “OSB toplantılarına devam ediyoruz. Yerimiz kalmadı. Birkaç arsa dışında tahsis edilecek yerimiz yok. Daha önceden tahsis edilmiş ve depo olarak kullanılan yerler var veya arsa olarak alınmış ama zamanı geldiği halde yapmayan arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgilide gerekli işlemleri yaptık. Şuana kadar 10’a yakın arsa iptalini gerçekleştirdik. Biz kimsenin arsasını iptal etmek istemiyoruz. Yapacaklara yer vermek için de mecburen yer açmamız gerekiyor. Bununla ilgili hem valimiz, hem belediye başkanımız hem de oda başkanı olarak da bizler aynı kararı uyguluyoruz. Demirağ OSB’nin altyapı çalışmaları devam ediyor. Ödenekle ilgili bir sıkıntı şuan için görünmüyor. Yeter ki iş çıksın. Her zaman konuştuğumuz bir şey var. Kararname imzalanmadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza inancımız itimadımız sonsuz. Şuana kadar kararnamenin imzalanmaması da bizi biraz da olsa tedirgin ediyor.” dedi.
Sivas için herkese görev düşüyor
Sivas’ın büyümesi ve gelişmesi için herkese görev düştüğünü dile getiren Başkan Eken, “İlimizde işsizlikle ilgili sorunlar yaşamamak için bu durumun altından kalkmamız için de bizim sanayimizi geliştirmemiz lazım. Gemerek OSB ve Şarkışla OSB’nin altyapısı ve çalışmaları için taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk, koymaya devam ediyoruz. Demirağ OSB’nin bir an önce bitmesi gerekiyor. Oraya gelen yatırımcıların yanında binlerce insan ekmek yiyecek. Sivas’ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması lazım. Sadece Demirağ değil. Demirağ’ın sözünü aldık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o sözü verirken de Sivas’ın genelini daha iyi hale getireceğiz demişti. İnşallah Valimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın öncülüğünde bayramdan sonra Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret planlanıyor. 2021 yılında Sivas’ın büyümesi ve gelişmesi için hepimize görevler düşüyor. Hızlı Trenle, 2’nci Üniversiteyle, Demirağ OSB ile Sivas’a fabrikalar gelirse, sanayi gelirse, tarım gelişirse şehrimiz hak ettiği yere gelir” şeklinde konuştu.
Başkan Eken, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Bankalar Caddesindeki binamız ile ilgili geçen ay ki toplantıda mimar arkadaşımız ve projemizi hazırlayan firma yetkilileri ile bir sunum yapmıştı. Fikir ve düşüncelerimizi orada konuştuk. ORAN Kalkınma Ajansına projemiz teslim edildi. Bir aksilik olmazsa Mayıs ayında inşaatımıza başlarız. Hepinizin hem Ramazan ayını, hem Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah bize daha nice Ramazanları, bayramları huzurlu, sağlıklı, mutlu geçirmeyi nasip etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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