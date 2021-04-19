Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır



SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinde Demir Grup Sivasspor, yarın kendi sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak. DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-19 18:49:43



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