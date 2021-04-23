Sivas nüfusunun yüzde 24,7’si çocuk Sivas’ta yaşayan 635 bin 889 kişinin 157 bin 134’ünün çocuklardan oluştuğu açıklandı. Kentte çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 24,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta nüfusun 157 bin 134’ü çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 24,7 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’taki çocuk nüfusun 40 bin 511’ini 04 yaş grubu, 43 bin 317’sini 59 yaş grubu, 45 bin 765’ini 1014 yaş grubu, 27 bin 541’ini de 1517 yaş grubu oluşturdu.

83 milyon 614 bin 362 kişiden oluşan ülke nüfusunun ise 22 milyon 750 bin 657 kişisi çocuk nüfus olarak tespit edildi. Türkiye´de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı da yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

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