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Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret

İHA

Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
Kulüp Başkan Mecnun Otyakmaz ve asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Serkan Aydın ise bugün oynanacak Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması öncesi Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki takımın durumu, bugün oynanacak müsabaka ile genel futbol konuları konuşuldu.
Başkan Otyakmaz, Vali Gül’e imzalı Sivasspor forması hediye etti. Vali Gül ise, Sivasspor’a başarı dileklerinde bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül de dün akşam saatlerinde Sivasspor’u kamp yaptığı otele gelmişti.

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