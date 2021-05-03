Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkan Mecnun Otyakmaz ve asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Serkan Aydın ise bugün oynanacak Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması öncesi Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki takımın durumu, bugün oynanacak müsabaka ile genel futbol konuları konuşuldu.

Başkan Otyakmaz, Vali Gül’e imzalı Sivasspor forması hediye etti. Vali Gül ise, Sivasspor’a başarı dileklerinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de dün akşam saatlerinde Sivasspor’u kamp yaptığı otele gelmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.