Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan ihtiyaç sahibi ailelere destek Sivas’ta, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 310 adet gıda paketi dağıtıldı

Sivas’ta, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 310 adet gıda paketi dağıtıldı.

Sivas'ta, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ihtiyaç sahibi ailelere 310 gıda paketi dağıttı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) AB Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB Türkiye Delegasyonu, bilgi merkezleri ağı ile 19 ilde gıda paketlerinin 50 bin kişiye ulaştırılacağı belirtildi. Bu kapsamda, Sivas ‘ta, AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen 310 gıda paketinin dağıtımına başlandı.

“Ramazan ayı İslam alemi için büyük önem taşıyor’’

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının İslam alemi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Ramazan ayında herkes yardıma muhtaç insanlara destek olmak için çaba sarf etmeli. Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan Bayramını ve 9 Mayıs Avrupa Günü'nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımıza gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

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