Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig 41. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak DG Sivasspor, bugün İstanbul'da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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