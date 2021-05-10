Sivasspor, bu sezon İstanbul’da kazanamıyor

DG Sivasspor, bu sezon İstanbul’da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızıbeyazlı takım, bu sezon Süper Lig’de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 22 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, İstanbul’da en son 12 Temmuz 2020’de Fenerbahçe’yi 21 yendiği maçta galibiyet almıştı.

Sivasspor’un bu sezonki İstanbul’da oynadığı maçlar şöyle;

Karagümrük Sivasspor: 11

Beşiktaş Sivasspor: 30

Başakşehir Sivasspor: 11

Kasımpaşa Sivasspor: 20

Galatasaray Sivasspor: 22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.