Sivasspor, bu sezon İstanbul’da kazanamıyor

DG Sivasspor, bu sezon İstanbul’da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızıbeyazlı takım, bu sezon Süper Lig’de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.
Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 22 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi.
Sivasspor, İstanbul’da en son 12 Temmuz 2020’de Fenerbahçe’yi 21 yendiği maçta galibiyet almıştı.
Sivasspor’un bu sezonki İstanbul’da oynadığı maçlar şöyle;
Karagümrük Sivasspor: 11
Beşiktaş Sivasspor: 30
Başakşehir Sivasspor: 11
Kasımpaşa Sivasspor: 20
Galatasaray Sivasspor: 22
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.