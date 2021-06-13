Dernek yönetiminden örnek çalışma Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde hayvan ve çocuklar için tehlike arz eden bahçe sulama havuzlarının etrafı tel örgülerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde hayvan ve çocuklar için tehlike arz eden bahçe sulama havuzlarının etrafı tel örgülerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Sivas Koyulhisar Kavacık köyü dernek yönetimi örnek bir çalışmaya imza attı. Yönetim, köy içerisinde bulunan ve tehlike arz eden bahçe sulama havuzlarının etrafını tel örgülerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hayvanların ve çocukların boğulmalarının önüne geçilmesi için yapılan çalışma vatandaşlardan takdir topladı.

“Daha önceleri hayvanlar telef olmuştu”

Sivas Koyulhisar Kavacık köyü Dernek Başkanı Sezai Öztekin, daha önceleri sulama havuzunda hayvanların telef olduğunu ifade ederek, “Dernek yönetimi olarak İstanbul’dan 4 arkadaş geldik. Köyümüzde dernek yönetiminde olan arkadaşlarımızla beraber bu sulama havuzunun etrafını tel örgülerle çevirdik. Çünkü burada daha öncesinde hayvanlar telef olmuştu. Yazın gelmesinden dolayı da çocuklarımız burada havuza girip kötü bir olay olmaması için buranın etrafını tel örgülerle çevirdik” dedi.

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