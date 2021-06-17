Sivaslının tercihi yerli film oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 17 sinema salonunda bin 908 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 107 film gösterime sunuldu. Bunun 69’unu yerli film, 38’ini ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan 107 filmde Sivaslının tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2020 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 83 bin 441 seyircinin 58 bin 998’i yerli filmleri, 24 bin 443’ü de yabancı filmleri izledi.

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