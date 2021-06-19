Özel eğitim öğrencilerine önce staj, sonra iş imkanı Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin staj ve staj sonrası istihdamına yönelik olarak Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Buruciye A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Buruciye A.Ş. arasında Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin staj ve staj sonrası istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen imza törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Kadir Algın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan; eğitimde feda edilecek tek bir ferdin olmadığına dikkat çekerek özel eğitim okullarındaki öğrencilerin topluma kazandırılması, öz güvenlerinin güçlendirilmesi ve bu öğrencilerin iş gücünden faydalanılması amacıyla bu protokolün imzalandığını söyledi. Ayhan, bu kapsamda Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerinin okula devam ederken Buruciye A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde staj göreceklerini ve mezun olduktan sonra da istihdam edileceklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, Savaşçı ve Altun, protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.