Koray Altınay resmen Sivasspor’da

DG Sivasspor, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay’ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 20132014 sezonda Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Türkiye’de Osmanlıspor forması da giyen Koray, iki sezondur Karagümrük forması giyiyordu.

Kariyerinde 238 maça çıkan futbolcu 5 kez gol sevinci yaşadı ve 12 asist yaptı.

Yiğidolar transfer döneminde daha önce Sefa Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı.

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