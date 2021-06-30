Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan (66) yönetimideki 66 ABF 507 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Yeter Özan (62) ve Makbule (34), Mert (13), Osman (7) ile Rana Ayhan (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Rana Ayhan ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayhan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Sürücü Ahmet Özan'ın da hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-06-30 01:06:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.