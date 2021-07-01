Sivasspor’da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti

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DG Sivasspor’un genç oyuncusu Volkan Eğri, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Kırmızıbeyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Volkan Eğri, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Eğri; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 23 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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