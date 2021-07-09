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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

DG Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde süren kampta, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızıbeyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Dün Bolu kampına katılan futbolcu Olarenwaju Kayode, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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