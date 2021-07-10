Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (3)

DHA

Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (3)


'UZAY TELESKOBU MERCEĞİ GELİŞTİRİYORUZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleşen açılış programlarının ardından ASELSAN Sivas'ın 5'inci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Varank, programda açılan stantları gezerek hatıra parası baskısı yaptı. Etkinlikte konuşan Varank, "Kamuözel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan firmamız, 'Savunma Sanayinin Milli Gözü' sloganıyla yola çıkmıştı. Ve hamdolsun bugün, optik bileşenler ve elektrooptik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma haline geldi. Biz her fırsatta girişimci olmanın, üretim yapmanın, istihdam sağlamanın önemine vurgu yapıyoruz. Türkiye´nin yazacağı yeni başarı hikayelerinin bu anahtarda saklı olduğunu dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bir vizyonumuz var. Milli Teknoloji Hamlesi. Hedefimiz belli; Türk mühendislerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye. İşte ASELSAN Sivas bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma sanayi ekosistemimize 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Daha da önemlisi, kullandığı teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmaları yürüttü. Kendi Ar-Ge Merkezine ve Tasarım Ofisine sahip olan şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede güvenlik güçlerimize çok kritik ürünlerin teslimatını gerçekleştirdi. 40 bin gündüz görüş dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangâh ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece bazıları. Yine 2 bin 500´ün üzerinde çok hassas sürekli odaklı termal kamera objektifi burada üretildi. Optik litografi, lazer optik ve band pass filtre gibi birçok kritik teknoloji burada geliştirildi. 300´ü aşkın hassas optik ürün burada, ASELSAN Sivas´ta millileştirdi. Ve şimdi üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakını, belli miktarlarda ihraç ediliyor. Made in Türkiye damgalı ürünler Sivas´ın merkezinden çıkıyor, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Elektrooptik cihaz ve mercek üretimi konusunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma noktasında kararlıyız. Bu sebeple, burada kazanacağımız mühendislik ve üretim kabiliyetleri çok değerli. İşte, bakanlığımız onaylı Ar-Ge merkezinde Türk mühendisleri katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştiriyor. Tabanca refleks nişangah ailesi, zırhlı araç periskop ailesi ve holografik refleks nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik bir ürün çalışması daha var; uzay teleskobu merceği. Allah´ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olacağız" diye konuştu. 
'YÜZDE 100 YERLİ SAVUNMA SANAYİNE ULAŞMALIYIZ"
ASELSAN Sivas'ın yalnızca savunma sanayine değil, Sivas ve çevresine de çok önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Varank, "Bir yandan bölge sanayisi gelişiyor, diğer yandan bu sektörde yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bugün, ASELSAN için ufacık bir parçayı üreten küçük bir atölye, burada kazandığı tecrübeyle, belki yarın çok daha kritik parçaları üretme noktasına gelecek. Birbirine öğreten, birbirinin elinden tutup kaldıran bir sanayi anlayışını arzuluyoruz. İşte Kırıkkale silah sanayi OSB ve Ankara uzay ve havacılık ihtisas OSB bu noktada örnek teşkil ediyor. Buralarda nitelikli iş gücüne sahip yerli ve yabancı işletmeleri bir araya getiriyoruz. Türkiye sanayisinin gündemi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve Ar-Ge olmalı. Biz bu doğrultuda sanayi ve teknoloji bakanlığı olarak, tüm ilgili ve bağlı kuruluşlarımızla, işletmelerimizin yanındayız. Bugüne kadar ASELSAN´a sadece Ar-Ge merkezleri kapsamında sağladığımız destek yaklaşık üç buçuk milyar liraya ulaştı. TÜBİTAK aracılığıyla, ASELSAN´ın 114 projesine 625 milyon lira destek verdik. Yine ASELSAN için 9 yılda 18 teşvik belgesi düzenledik; bunların 3´ü ASELSAN Sivas özelinde verildi. Bu ülkede taş üstüne taş koyan tüm girişimcilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Savunma Sanayi´nde yerliliğin ve yüksek teknolojiye sahip olmanın önemini yaşanan her kriz sonrası tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. Sözde adaletten bahsedenlerin, işlerine gelince bu kavramları nasıl yok saydıklarını, ambargo kartına nasıl sığındıklarını görüyoruz. İşte tam da bu sebeple, biz kendi göbeğini kendisi kesebilen, güçlü bir ülke olmalıyız. Türkiye´nin istikbalini ve istiklalini teminat altına alacak yüzde 100 yerli savunma sanayine ulaşmalıyız. Elbette bu yol; baş koyması zor, yürümesi meşakkatli bir yol" dedi.
'GENÇLERİMİZE GÜVENİYOR, İNANIYORUZ'
Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacaklarını söylediğini ama bunun birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Varank, "Adının önünde güya profesör olan ve bu çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı; kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. 'Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız' dedi. Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyoruz. O yetersiz gördüğün altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA´larımıza da karşı çıkan, 'ama motoru yerli değil' diyenlerdi. İnanın bugün ellerinde imkan olsa yine bu projeleri, bu yatırımları engellerler. Emin olun onlara kalsa, bugün gelir ASELSAN Sivas´ı kapatır yerine heykel Sivas fabrikası açarlar. Bunların vizyonu, zihniyeti bu kadar. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz gelecek savunma sanayi cironuzu 1 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracak, ihracatınızı 10 kat arttıracaksınız. Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kastedecek. Kimse kusura bakmasın. Biz gençlerimizi sokakta bulmadık, sizin gibi ideolojik sapkınlara da yedirmeyiz. 2016´da savunma sanayimizde 35 bin insanımız çalışıyordu, bugün bu sayı 78 bin. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. İşte o zaman bu zatlar Türkiye´nin, Türk mühendis ve teknisyenlerinin başarılarını, söylediklerinden utanarak izleyecekler. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Benim kendilerinden istirhamım, sakın ola ki bu tür kışkırtmalardan morallerini bozmasınlar. Gençler! siz işinize, projelerinize, çalışmalarınıza odaklanın. Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sizin yanınızdadır" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ
2021-07-10 19:51:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arazide ölü bulundu, ayı saldırısına uğradığı anlaşıldı
YEREL HABERLER Arazide ölü bulundu, ayı saldırısına uğradığı ...
825 yıllık Sivas Ulu Camii'nin restorasyon çalışmalarına eğik minaresinden başlanacak Restorasyon çalışmaları öncesinde yapılan ilk analizlerde minare eğiliminde herhangi bir artış kaydedilmediği belirlendi
YEREL HABERLER 825 yıllık Sivas Ulu Camii'nin restorasyon ...
Tarihi Ulu Cami'nin eğik minaresinin zemini sağlam çıktı
YEREL HABERLER Tarihi Ulu Cami'nin eğik minaresinin zemini sağlam ...
Ayı tarafından parçalandığı düşünülen kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Ayı tarafından parçalandığı düşünülen kişi ölü ...
Sivasspor’da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Sivasspor’da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak ...
Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (2)
Abdülhamit Han’a atfen yaptırılıp 60’lıllardan itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina müzeye dönüştürüldü Çalışmaları tamamlanan müze Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle açıldı
YEREL HABERLER Abdülhamit Han’a atfen yaptırılıp 60’lıllardan ...
Sivas Belediyespor, Gökhan Çetinus’u transfer etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Gökhan Çetinus’u transfer etti
Bakan Varank: Vizyonsuz muhalefetimiz var 
YEREL HABERLER Bakan Varank: Vizyonsuz muhalefetimiz var 
Bakan Varank: “İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık” Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER Bakan Varank: “İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ...
Sivas'ın yolları artık daha konforlu Sivas Belediyesi tarafından bazı cadde ve sokaklarda asfalt konforunu artırmak amacıyla 351 ızgara, 208 baca kapağı değişimi yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ın yolları artık daha konforlu Sivas Belediyesi ...
Dondurmacıda Bakan Varank'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar, tezgahta Bakan Varank'ı görünce hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi
YEREL HABERLER Dondurmacıda Bakan Varank'ı gören vatandaşlar ...
Bakan Varank'tan vatandaşlara dondurma ikramı
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan vatandaşlara dondurma ikramı
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Bozkırın nazar boncuğunda temizlik Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında yer alan Gürün Gökpınar Gölü’nde, 9 balık adam dip ve yosun temizliği yaptı
YEREL HABERLER Bozkırın nazar boncuğunda temizlik Türkiye’nin en çok ...
Balık adamlar Gökpınar Gölü'nde dip temizliği yaptı
YEREL HABERLER Balık adamlar Gökpınar Gölü'nde dip temizliği yaptı
Kartalkaya barajı ile 37 bin 990 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Kartalkaya barajı ile 37 bin 990 dekar tarım arazisi ...
Sivas’ta trafik kazası 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası 4 yaralı
Bu otel diğerlerinden farklı, her kademesinde öğrenci var Sivas’ta tek olma özelliği taşıyan lisede eğitim gören öğrenciler, Sultanşehir Uygulama Otelinde hem stajlarını tamamlıyor hem de kendilerini iş hayatına hazırlıyor
YEREL HABERLER Bu otel diğerlerinden farklı, her kademesinde öğrenci ...
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Kentin sevilen simasına Validen sürpriz Sivas Valisi ...
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı Sivas’ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı Sivas’ta ...
Sivas'ta marketin dış cephe kaplaması alev aldı
YEREL HABERLER Sivas'ta marketin dış cephe kaplaması alev aldı
Markette çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Kayode 1 yıl daha Sivasspor'da
YEREL HABERLER Kayode 1 yıl daha Sivasspor'da