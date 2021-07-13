Tren raylarının vidalarını çaldı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde TCDD’ye ait tren raylarının vidalarını çalan hırsız Şarkışla ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait tren raylarını sabitlemek için kullanılan demir kanca ve vidaların çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan takipte şüpheli F.K’ya ait araç Şarkışla ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada TCDD’ye ait kanca ve vidalar ele geçirildi. F.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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