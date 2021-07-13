Leke Samson James resmen Sivasspor’da

DG Sivasspor, Leke Samson James’i resmen kadrosuna kattı. Kariyerinde 222 maça çıkan James, 103 kez de fileleri sarstı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah forması giyen Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Forvette görev yapan 28 yaşındaki sporcu, İstanbul’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club'ta başladı. Ardından Aalesunds FK, Beijing BSU ve Molde formasını giyen James, geçtiğimiz sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

Kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandıran futbolcu, 22 kez de asist yaptı.

Kırmızıbeyazlı kulüpte yeni transfer James’e başarılar dileyerek, “Leke Samson James'e Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızıbeyazlı formamız altında başarılar dileriz” ifadesini kullandı.

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