Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı

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Sivas'ta askeri zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 kara yolu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Ortaköy yol ayrımında meydana geldi. Kazada zırhlı askeri araç bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Suşehri ve Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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