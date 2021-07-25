Çalımbay: “Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay “Yüzde yüz konsantreyiz” “Bir orta saha oyuncusu alacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalımbay: “Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay “Yüzde yüz konsantreyiz” “Bir orta saha oyuncusu alacağız”

İHA

Çalımbay: “Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay “Yüzde yüz konsantreyiz” “Bir orta saha oyuncusu alacağız”

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında sahasında Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamada bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Yüzde yüz konsantreyiz. En önemli şeylerden bir tanesi hem ülke puanı için, hem taraftarımız için, hem de kulübümüz için çok önemli. Bunun hepsinin farkındayız” dedi.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kırmızıbeyazlı futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
İdmana sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel katılmadı.

“Takımımızın hepsi yüzde yüz hazır değil”
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Perşembe günü Petrocub ile oynayacakları rövanş maçına ilişkin konuştu. Çalımbay, “Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yeni transfer olan arkadaşlarımızın da çoğu maçtan önce geldiler kampa. Takımla beraber çalıştılar. Güzel bir kamptan sonra Petrocub maçına çıktık. Zaman zaman çok iyi oynadığımız bir maçtı. Rakibin kolay bir rakip olmadığını biliyoruz. İyi oynadık, iyi şeyler de yaptık. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık daha iyi bitirebilirdik. Deplasmanda alınan 10’lık galibiyet önemli. Şimdi kendi sahamızda rövanş maçı oynayacağız, taraftarlarımız da gelecek inşallah. Onların desteğiyle buradaki maçı çok iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Takımımızın hepsi yüzde yüz hazır değil. Hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Onları da bu kısa süre içerisinde hazır duruma getireceğiz. Maçtan önce izin verdik, çünkü 20 gün izin vermemiştik” dedi.

“Eksiklikleri gidereceğiz”
Bir gazetecinin, “Takımı Petrocub maçının rövanşına konsantre oldu mu?” sorusuna Çalımbay, “Her şeyden önce bazı arkadaşlarımız geç geldi. Biz kampımızı yapıyorduk, daha sonra yurt dışına gidiyorduk. Yine aynısı oldu. Kampımızı yaptık daha sonra yurt dışına gidip maç yaptık. Tekrar bir maç daha oynayacağız onu da bitirdiğimiz takdirde daha güçlü bir takımla oynayacağız. Hem Gürcü takımı olsun hem de Rusya takımı olsun iyi takımlar. Onların maçlarını da seyrettik. Onun için bu süreçte eksiği olan arkadaşlarımız eksiklerini gidereceklerdir. Yüzde yüz konsantreyiz. En önemli şeylerden bir tanesi hem ülke puanı için, hem taraftarımız için, hem de kulübümüz için çok önemli. Bunun hepsinin farkındayız. Buradaki maçımızı taraftarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz” yanıtını verdi.

“Telafi edeceğiz”
Petrocub maçında alınan galibiyetten dolayı ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Çalımbay, “Ben geçen sezona üzülüyorum sıkıntı yaşadık Avrupa maçlarında. O sıkıntılar olmasaydı ülkemize daha fazla puan kazandırırdık. Olmadı ama bu sene inşallah telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında gitmek” ifadesini kullandı.

“Taraftarımızın desteği mükemmeldi”
Stadyuma yüzde 50 taraftar alınması kararına ilişkin de konuşan Rıza Çalımbay, “Biz taraftarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü biz taraftarımızla beraberken pandemiden önce hiç mağlubiyetimiz yoktu kendi sahamızda. Şimdi ona devam edeceğiz. Taraftarımızın desteği mükemmeldi çünkü. Özlemden dolayı uzun bir süre oldu. Perşembe günü kesinlikle taraftarlarımızı, ne kadar çok fazla gelirlerse çok mutlu olacağız” dedi.

“Bir orta saha oyuncusu alacağız”
Çalımbay son olarak, transfer çalışmaları hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi;
“Bir tane orta saha oyuncusu almaya çalışıyoruz. Çok alternatifli bir kadromuz oldu. Herkesin bir alternatifi var. Sakat arkadaşlarımız var, Aaron, Samba, Erdoğan Erdoğan ameliyat oldu. Samba’nın durumu biraz sıkıntılı. Onun dışında başka bir şey yok. En önemli şeylerden bir tanesi de alacağımız orta saha oyuncusu. Onu da aldığımız zaman transferimizi kapatacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Aziz Vlas'ın mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Aziz ...
Sivas Belediyespor, sezona tempolu hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, sezona tempolu hazırlanıyor
Okul öncesi dönemde satranç çocuklara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı kazandırıyor
YEREL HABERLER Okul öncesi dönemde satranç çocuklara farklı ...
Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
Sivasspor-Petrocub maçının bilet satışı yarın başlıyor
YEREL HABERLER Sivasspor-Petrocub maçının bilet satışı yarın ...
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına ...
Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Kirill Levnikov yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Kirill Levnikov ...
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki Sivas’ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti
YEREL HABERLER İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten ...
Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı’yı transfer etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı’yı transfer etti
Sivasspor, 6 futbolcusuna teşekkür etti
YEREL HABERLER Sivasspor, 6 futbolcusuna teşekkür etti
Gürün’de 360 aileye kurban eti Sivas’ın Gürün ilçesinde ‘İstanbul Gürün Kültür Vakfı’ tarafından ihtiyaç sahibi 360 aliye kurban eti dağıtıldı
YEREL HABERLER Gürün’de 360 aileye kurban eti Sivas’ın Gürün ...
Kurban bayramı sonrası mesire alanları tıka basa doldu
YEREL HABERLER Kurban bayramı sonrası mesire alanları tıka basa ...
Sivas Belediyespor’un 2. etap kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’un 2. etap kampı devam ediyor
Başkan Eken, basın emekçilerinin bayramını kutladı STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın emekçilerinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Eken, basın emekçilerinin bayramını ...
Gölde müsilajı andıran görüntü Sivas’ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti
YEREL HABERLER Gölde müsilajı andıran görüntü Sivas’ta bulunan Ağ ...
Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı Sivas’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı Sivas’ta aralarında ...
Altınkale'de bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Altınkale'de bayram yoğunluğu
Kuraklık gölün rengini değiştirdi Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas’ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi
YEREL HABERLER Kuraklık gölün rengini değiştirdi Turkuaz rengi ve ...
Drift kameraya böyle yansıdı Sivas’ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Drift kameraya böyle yansıdı Sivas’ta bir sürücünün ...
Sivasspor 2 gün izin yapacak
YEREL HABERLER Sivasspor 2 gün izin yapacak