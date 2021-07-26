Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sivas’ta seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir genç, kendini tehlikeye attı.

Sivas’ta akan trafikte seyir halinde olan kamyonete tutunan patenli bir genç arkadan gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Akan trafiğe aldırış etmeden yolculuğuna devam eden genç yürekleri ağıza getirdi. Genç, kendi canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye düşürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.