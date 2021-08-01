Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı Sivas’ta çiçek açan binlerce ayçiçeği ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

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Sivas’ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas kent merkezine yakın bir noktada yaklaşık bin dönüm araziye ekilen ayçiçekleri çiçek açtı. Güne bakan olarak da bilinen ayçiçekleri sarı rengiyle göz kamaştırırken binlerce ayçiçeği ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bazı vatandaşlar alana gelerek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ayçiçeğinin Ekim ayının sonlarına doğru hasat edilmesi beklenirken, ayçiçeklerinin muhteşem görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi.

“Manzarayı gören fotoğraf çektiriyor”

Erkan İlter, vatandaşların ayçiçeği tarlasına gelip fotoğraf çekildiğini söyleyerek, “ Görüntü olarak güzel. Hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için güzel. Verdiği oksijen güzel. Bir anlamda geçici bir orman oluyor burası. Burada düğün sahipleri gelinlerimiz, damatlarımız falan gelip fotoğraf çekiliyor” dedi.

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