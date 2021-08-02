Festival iptal edildi, toplanan kaynak orman yangınları için kullanılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Festival iptal edildi, toplanan kaynak orman yangınları için kullanılacak

İHA

Festival iptal edildi, toplanan kaynak orman yangınları için kullanılacak

Sivas’ta her yıl düzenlenen 5 Ağustos Gardaşlık Festivali ülke genelinde çeşitli yerlerde meydana gelen yangınlar nedeniyle iptal edildi. Festival için toplanan kaynağın ise Orman İşletme Müdürlüğü fonuna aktarılacağı açıklandı.
Ülke genelinde çeşitli illerde yaşanan orman yangınları vatandaşları derinden üzüyor. Bazı illerde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri de orman yangıları nedeniyle erteleniyor. Sivas’ta her yıl coşkuyla kutlanan ‘Gardaşlık Festivali’ de yaşanan yangınlar nedeniyle iptal edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivas Tarihi Valilik Binası Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

“Birçok program planlama yaptık’’

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, “2019 yılında ulusal ölçekte çok dikkat çekici bir organizasyondu. Gerçekten hemşirelerimizi kucaklayan herkesin içselleştirdiği, benimsediği ve ilimizin de tanıtımı açısından güzel bir organizasyon oldu. Bunu da geleneksel bir hale getirerek şehrimizin bünyesine kazandırmış olduk. 2020 yılında dünyamızı kuşatan küresel salgın illeti gölgesinde gerçekleştirdik ama biraz daha sembolik olarak gerçekleştirdik. Çok insan yoğunluklu çok kalabalık ortamlarda yapamadık. Bu yıl salgınlar mücadele umut verici olunca, iyi bir noktaya gelince bu senede boş geçirmemek adına gurbetçilerimizin katılımını da görerek onlarında isteklerini dikkate alarak bu yıl yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Konserlerden söyleşilere halaylardan ödül törenlerine kadar hemşehrilerimizle gardaşlık kültürünü en güzel şekilde hissedebileceğimiz birçok program planlama yaptık’’ dedi.

“Yüreğimiz yanıyor’’

Vali Ayhan, “Bugünlerde orman yangılarıyla ilgili olarak büyük bir mücadele vermekteyiz. Maalesef üzüntüyle takip ediyoruz ve yüreğimiz yanıyor. Tabi oradan gelen talepleri, araç ve ekipman taleplerini karşılamaya destek olmaya çalışıyoruz. Sivas Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın birçok aracı o bölgede çalışmaktadır. Türkiye’mizin bu durumunu göz önünde bulundurarak, bir bölgemizde ki bu hüzünlü durum, yüreğimizin yandığı bir hususu olduğundan dolayı Belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme sonucunda da birkaç gün sonra yapacağımız Gardaşlık Festivalimizi bu yıl için yapılmaması yönünde bir karar almış bulunuyoruz. Orada bu sıkıntılar sorunlar varken bizim burada tebessüm etmememiz, eğlenmemiz burada hoş bir vakit geçirmemizin de çok hoş olmayacağını düşünerek heyetimizle istişare ederek vatandaşlarımızın da anlayış göstereceğini bu duyguyu anlayacağını düşünerek bu yıl sadece sanal ortamda kutlayacağımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu.

“Teyakkuzdayız’’

Vali Salih Ayhan, “Sponsorlarımızla da yapılan istişare sonucunda da festival için toplanan kaynağın tamamını Manavgat’ta, Antalya’da, Mersin’de ki yangınlar için Orman Genel Müdürlüğümüzün oluşturacağı fona aktaracağımızı söyleyebiliriz. Sivas’ta da ormanlarda mangal yakmayı semaver yakmayı yasakladık. Tabi kontrol edilebilir şehir merkezlerinde ki mesire alanlarını da buralarda bir kısıtlama söz konusu değil. Özellikle bizim kuzey bölgemizde Koyulhisar’da batı taraflarında güney taraflarında ormanlarımızla ilgili emniyetimiz, jandarmamız Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte çok hassasiyetle takip ediliyor. Günlük drone uçurarak bölgeleri tarıyoruz. Hamd olsun bizim şimdilik bir sıkıntımız yok. Yanan bölgelerde tabi ki bilemiyorum ama adli ve idari soruşturmalar elbette vardır çok yüksek ihtimalle bir sabotaj olduğu çok aşikardır. Bunun için de çok ciddi bir teyakkuzda olduğumuzu söyleyebilirim’’ ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz bu zor süreci de atlatacak’’

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Sivaslılar olarak her yıl düzenli olarak kutladığımız ve 2019 yılından itibaren de pandemi şartları oluşmasaydı amatör ruhtan ayrılmadan daha profesyonelce öncelikle ulusal daha sonra uluslararası çapta kutlayacağımız 5 Ağustos Gardaşlık Festivalini bu sene güney sahillerimizde ki ciğerlerimizi yakan orman yangınlarımız sebebiyle gardaşlık kültürüne uygun olarak iptal ettik. İnşallah ülkemiz bu zor süreci de atlatacak. Devletimiz tüm imkanları ile birlikte sahada yangınla mücadele ediyor. Bizde AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte talep edilen araçları Manavgat’a gönderdik. Orman Bakanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ile irtibatta olarak AK Partili Belediyeler olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde inşallah bu noktada bizde belediye olarak destek olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin buğday ambarında hasat başladı Sivas Valisi Salih Ayhan, biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin buğday ambarında hasat başladı Sivas ...
STSO Başkanı Eken: “Çalıştayımızın Sivas’a çok etkisi olacağına inancımız tamdır” Hızlı Tren Çalıştayı Sonuç Raporu kitap haline getirilerek tanıtıldı
YEREL HABERLER STSO Başkanı Eken: “Çalıştayımızın Sivas’a çok etkisi ...
Çiftçilere kene uyarısı Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlada ve arazide çalışan çiftçileri keneye karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı
YEREL HABERLER Çiftçilere kene uyarısı Sivas Ziraat Odası Başkanı ...
Uzman doktor uyardı: "Reflü hastaları sigara ve alkolden uzak durmalı" Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, reflü hastalarının sigara ve alkol kullanımından uzak durmaları gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Uzman doktor uyardı: "Reflü hastaları sigara ve ...
Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi Görme engelli öğrenciden YKS başarısı Sivas’ta öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi görme engelli Halit Şahin, YKS sınavında sözel alanda Türkiye bin 291.’si oldu
YEREL HABERLER Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye ...
Rıza Çalımbay: “Hiçbir rakipten korkmuyorum” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “7-8 tane sakatımız var” “Batumi maçından avantajlı dönmeliyiz”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Hiçbir rakipten ...
Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz lazım
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Batum'dan avantajlı şekilde dönmemiz ...
Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor’a Bosna Hersekli hakem
YEREL HABERLER Sivasspor’a Bosna Hersekli hakem
STSO, 13’üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 13’üncü Meslek Komitesi üyeleri tarafından İstişare Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER STSO, 13’üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı ...
Sivasspor’un Batumi ile yapacağı maçların saati belli oldu
YEREL HABERLER Sivasspor’un Batumi ile yapacağı maçların saati belli ...
Gurbetçilerden Sızır Şelalesi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Gurbetçilerden Sızır Şelalesi'ne yoğun ilgi
Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı Sivas’ta çiçek açan binlerce ayçiçeği ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
YEREL HABERLER Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara ...
KPSS’ye geç kalan adaylar sınava giremedi Sivas'ta KPSS başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran iki aday, geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı
YEREL HABERLER KPSS’ye geç kalan adaylar sınava giremedi Sivas'ta ...
Sivas'ta KPSS heyecanı
YEREL HABERLER Sivas'ta KPSS heyecanı
Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik madde ihbar uygulaması olan "Uyuma" Apps hakkında vatandaşları bilinçlendirdi.
YEREL HABERLER Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması ...
Ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştılar Ezanı Güzel Okuma Yarışması bölge finali Sivas’ta gerçekleştirildi. Paşa Camisinde düzenlenen yarışmada din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı.
YEREL HABERLER Ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştılar Ezanı ...
Azubuike Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Azubuike Demir Grup Sivasspor'da
Azubuike Okechukwu resmen Sivasspor’da
YEREL HABERLER Azubuike Okechukwu resmen Sivasspor’da
Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı Sivas’ın ...
Türkiye'nin şehit bebeği Bedirhan ve annesi, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin şehit bebeği Bedirhan ve annesi, mezarı ...
Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ...
Sivas’ta mesire alanlarında ateşli piknik yasaklandı Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentte bulunan mesire alanlarına girişler ile ateşli piknik yapımı yasaklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta mesire alanlarında ateşli piknik ...