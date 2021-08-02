Vali Ayhan: “Sivas en çok kenevir ekimi yapılan iller arasında”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın en çok kenevir ekimi yapılan iller arasında olduğunu söyledi.

Sivas’ın kenevir ekilebilen 20. il olarak onaylanmasının ardından geçtiğimiz mayıs ayında kent merkezinde bulunan bir alana uyuşturucu değeri düşük olan kenevir ekimi yapılmıştı. Yaklaşık 100 dönüm alanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 70 dönüm alanda ise çiftlerin ektiği kenevir bitkisi 2 ay içerisinde boy verip yeşerdi. Yüksek rekolte beklenen kenevir bitkisinin tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Kenevir ekilen alanda incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'den bilgi aldı.



“Sivas 20 il içerisinde en çok ekim yapılan illerin başında gelmektedir”

Vali Ayhan, kenevir ekiminde Sivas’ın iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “Kenevir üretiminde Sivas 20 ilden birisi ve en son izin verilen illerin de başında gelmektedir. Dolayısıyla bunun da bir karşılık bulması gerekiyordu. Ekim izni verildikten sonra da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerle yapılan çalışma neticesinde ilk etapta 200 dekara yakın alanda ekim gerçekleştirildi. Bu ekim kontrolsüz bir ekim değil planlı ve sözleşmeli, yani güçlü kurumsal yapısı olan firmalarla sözleşmeli bir şekilde ekimi gerçekleştirilmiştir. Bunların da en önemlisi yine Bilim ve Teknoloji Üniversitemize tahsil edilen alanda yapılmaktadır. Biz bunu ilimizde ekimi yaptıktan sonra üretim nasıl, verimli mi değil mi ve bunun da devamlılığını sağlamak açısından da işletmenin de kurulması açısından da bir planlama yapıldı. İyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. 20 il içerisinde en çok ekim yapılan illerin de başında gelmektedir. Dolayısıyla bu iznin sahada karşılık bulduğunu da çok rahat söyleyebiliriz” dedi.



“Seneye bunun çok ciddi manada artacağına da inanıyoruz”

Vali Ayhan, bu yıl kuraklığa rağmen iyi bir mahsul çıktığını söyleyerek, “İnşallah bu katma değeri yüksek olan kontrollü bir şekilde ekimi gerçekleştirilen bu ürünün OSB bünyesinde de bir işletme tesisi ile birlikte endüstriye dönüşmesi inşallah sağlanacak. Sivas’ımızda çok önemli bir katma değeri yüksek ürünü de bünyesine kazandırmış olacak. Tabii ilk olunca insanların bir çekincesi olur. Bunu ilk tohum desteği vererek, birçok destekler sağlayarak teşvik ederekten, sahada yaklaşık 200 dekarın ekimini gerçekleştirdik. Seneye bunun çok ciddi manada artacağına da inanıyoruz. Bu sene biraz mevsimsel sıkıntılardan, kuraklıktan kaynaklı nedenlere bağlı olarak belki birçok mahsulde sıkıntı oldu ama gördüğünüz gibi ekimi gerçekleştirilen alanda gayet iyi bir ürün olduğu, iyi bir verim olduğunu göstermektedir. İlimiz tarım çeşitliğini artırmak için katma değeri yüksek ürünleri bünyemize kazandırmak için de bu tür ürünler çok çok önem arz etmektedir. Hem bunu bilimsel olarak yapmak lazım hem de bunu vatandaşımızın bilgili bilinçli bir şekilde yapması gerekmektedir. Ben üniversitemize, SİVTAŞ'a ve ekim yapan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İyi sevindirici bir tarafı da bir yatırımcı da bunun tesisini kuruyor. Bunda saha ve pazar bulma konusunda da sorun olmayacak. Hayırlı ve bereketli olsun” şeklinde konuştu.

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