Sivasspor’dan tur pozu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Dinamo Batumi ile 11 berabere kaldı ve avantajlı olarak bir üst tura çıktı. Kırmızıbeyazlı takım maç sonu soyunma odasında hatıra pozu verdi.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor’a turu getiren tek golü 109’da Jorge Felix attı. Zorlu Konyaspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Dinamo Batumi maçının ardından soyunma odasında hatıra pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Avrupa’da birlik günü. Sizi de tebrik ederiz GalatasarayTrabzonspor” notu eklendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.