Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı

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Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL (Sivas), (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in (71) Kangal ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgen'in annesi Sultan Bilgin için Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü Tarihi Alacahan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bilgin'in ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habip Soluk, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile vatandaşlar katıldı. Sultan Bilgin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazenin ardından başkan Bilgin, taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Şentop ile bakanlar Gül ve Muş taziyenin ardından köyden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-20 14:44:55



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