Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 2'nci hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına takım halinde başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor pazartesi günü saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-08-21 19:23:06



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