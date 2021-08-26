Sivasspor’a gurbetçi desteği

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Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Danimarka’da yaşayan DG Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Parken Stadyumu’nda kırmızıbeyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce, yakın bölgede yaşayan gurbetçi vatandaşlar Sivasspor’a destek vermek amacıyla Parken Stadı önünde toplandı. Gurbetçi taraftarlar, daha sonra stadyuma girerek Sivassporlu futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar büyük etkileşim topladı.

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