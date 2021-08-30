Taliban'dan kaçan Kerim: Türkiye'de emniyet ve huzur var



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) AFGANİSTAN'da 5 yıl önce Taliban'ın baskısından kaçarak Sivas'a gelen Kerim Rahimi (24), kentte 5 yıldır ailesiyle birlikte yaşıyor. Türkiye'de mutlu olduklarını belirten Rahimi, "Bizim için Taliban'ın DEAŞ'tan farkı yok. Türkiye'de emniyet ve huzur var. Bu yüzden Türkiye'de yaşamayı tercih ettik" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşarken 2016 yılında ailesiyle birlikte Taliban'dan kaçıp zorlu yollardan geçerek ilk olarak İran'a, oradan da Türkiye'ye giriş yapan Kerim Rahimi, 5 yıldır Sivas'ta bulunuyor. Annesi ve 2 kardeşiyle birlikte yaşayan Rahimi, Sivas'ta önce patates tarlalarında çalıştı daha sonra 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkamacıda işe girdi. İşini özenle yapan Rahimi, müşterilerden de takdir topluyor. Kerim Rahimi, Afganistan'dan Sivas'a kadar uzanan öyküsünü DHA'ya anlattı.

'TALİBAN'IN DEAŞ'TAN FARKI YOK'

Taliban'ın 2011 yılında dayısı Fateh Babek'i sırf devlet memuru olduğu için bğazını keserek öldürdüğünü, sonrasında korktukları için ailesiyle birlikte ülkeden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirten Rahimi, "2011 yılında dayım Fateh Babek'i Taliban devlete çalışmaması için tehdit ediyordu. Dayım çalışmak zorunda olduğunu söylediği halde boğazını keserek öldürdüler. Afganistan'da çok sıkıntı yaşadık. Dayanamayıp ülkeden gitmek istedik. Daha sonra ailemle birlikte önce İran'a geçtik. Bir süre kaldıktan sonra oradan da Türkiye'ye giriş yaptık. Sivas'a gelip yerleştik. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Patates tarlalarında çalıştım. Şimdi de oto yıkamacıda işe girdim. Sabah erkenden gelip işimi yapıyorum. Daha sonra da akşam olunca evime gidiyorum. Günlerim bu şekilde geçiyor" dedi.

Afganistan'da yaşamın zor olduğunu, Türkiye'de ise huzur bulduklarını belirten Rahimi, "Bizim için Taliban'ın DEAŞ'tan farkı yok. Türkiye'de emniyet ve huzur var. Bu yüzden Türkiye'de yaşamayı tercih ettik. Buradan çok memnunum. Çalışıp, para kazanıyorum. Aileme ekmek götürüyorum. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesine de değinen Rahimi, ülkedeki durumu endişeyle takip ettiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-30 11:18:00



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