Sivas Valiliği’nden PFDK’nin Sivasspor’a verdiği ceza kararına tepki!

Sivas Valiliği, Süper Lig’in 3. haftasında DG Sivasspor’a, sahasında oynadığı Göztepe maçında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 100 bin TL’lik para cezasına tepki gösterdi.

Konu ile ilgili Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sivasspor’a taraftar desteği sağlamak amacıyla geçen sene başlatılan “Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor” projesinin bu yıl da devam ettiği vurgulandı. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



“Futbola olan ilginin küçük yaşlarda başlatılması, şehrimizi Süper Lig'de temsil eden Demir Grup Sivasspor'a taraftar desteği sağlanması ve taraftar kültürü oluşturulması için 3 sezon önce sosyal bir proje olarak başlatılan 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi bu yıl da devam etmektedir.

Öğrenciler bu sezon da Demir Grup Sivasspor'un evinde oynadığı maçlara Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde götürülmektedir. Salgın tedbirleri kapsamında 12 yaş üzeri PCR testi yapılan öğrencilerimiz, test sonuçlarına göre stadyumdaki yerini almaktadır.

Ancak, Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında 29.08.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında istenilen salgın tedbir kararlarına uyulmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘usulsüz seyirci alınması’ olarak nitelendirilerek cezai işlem uygulanmıştır.

Kesilen bu ceza Sivasspor Kulübü'müze değil; Sivasspor taraftarına, oluşturulmaya çalışılan taraftar kültürüne ve sınıf dışı öğrenme etkinliklerine kesilen bir cezadır. Bu cezanın maddi bedeli, şehrimizin gözbebeği Sivasspor'umuzca değil tarafımızca karşılanacak olup, manevi yansımalarını ise siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

TFF’nin bu yanlış kararından en kısa zamanda geri döneceğine inanıyor, özellikle kırsaldan misafir edilen Minik Yiğidoların heyecanının, coşkusunun sekteye uğramaması için projemizin, belirlenen salgın kriterlerine uygun şekilde devam edeceğinin bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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