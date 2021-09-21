Sivas Belediyespor, Etimesgut maçı hazırlıklarına başladı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 4. haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, daha sonra 2 set halinde kuvvet çalışmasıyla devam etti. Futbolcular ardından çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, Etimesgut maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etimesgut Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında 26 Eylül Pazar günü oynanacak olan maç saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumunda oynanacak.

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