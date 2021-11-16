Sivas köftesi Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer köftelerden farklı olarak yassı bir şekli olan Sivas köftesi tarifi araştırılıyor. İşte Sivas köftesi tarifi...

SİVAS KÖFTESİ MALZEMELERİ



1 kg. et

1 yemek kaşığı tuz,

2 adet domates

4 adet sivri biber

SİVAS KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kıyma, uygun miktarda tuzla yoğrulur ve köfte hazırlamaya uygun bir şekilde çektirilir.

Daha sonra bu çektirilen kıyma yoğrularak buzlukta bir gün dinlenmeye bırakılır. Bir günlük dinlenme sonrasında Sivas köftesini pişirme işlemlerine başlanabilir.

İlk olarak hazırlanmış olan yumurta beyazı eller iyice temizlendikten sonra avuç içine sürülür ve yumurtalı ellerle kıymadan uygun büyüklükte parçalar koparılmaya başlanır. (Tercihen avuç büyüklüğünde)

Burada dikkat edilmesi gereken husus; köftelerin düz ve yassı şekilde olmasıdır. Sivas köftesinin en büyük özelliği düz ve yassı şekilde olmasıdır.

Kıymalar yumurta beyazıyla beraber şekil verildikten sonra bir tavada yağsız olarak ya da ızgarada kızartılır.

Sonrasında hazırlanmış olan domatesler ve biberler dilimlenerek beraber kızartılır. Sebzeler kızartıldıktan sonra Sivas köftesinin üzerine serpilir ve tabaklara konur.

Afiyet olsun.