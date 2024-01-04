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        Haberler Gündem Sivas'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi - Güncel haberler

        Sivas'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:49
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        Sivas'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine il merkezinde 5 iş yeri ve 1 otomobilde arama yaptı.

        Aramada, kaçak 80 şişe içki, 10 kilo 250 gram nargile tütünü ve 12 kilogram tütün ile 3 bin 400 boş makron, 5 bin 280 dolu makron, 6 elektronik sigara likiti, 45 paket bandrolsüz sigara bulundu.

        Operasyonda, 7 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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