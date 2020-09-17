İHA

Sivas'ta edilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Şenel Bulut (54),ilçeye bağlı Avşar köyünde ikamet eden dini nikahlı eşi Ebru Aksu (38) ve Aksu’nun annesi Şükran Aksu (66) ile Şehbağlar köyündeki çeşme başında karşılaştı.

ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Şenel Bulut, belinden çıkarttığı silahla dini nikahlı eşi ve annesinin üzerine kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla kendini kafasından vurup intihar etti. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İŞLERİ BOZULUNCA SİVAS'A GİTMİŞLER

Bulut ve Aksu çiftinin İstanbul’da yaşadıkları ancak bir süre önce işleri bozulunca Aksu’nun köyüne geri döndüğü öğrenildi. Bulut’un olay yerine Suşehri ilçesinden kiraladığı bir araçla gittiği iddia edildi.