Sivas'ta gönüllere dokunan videolu çağrı koruyucu aile sayısını artırdı

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AA

Kamera karşısına geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Koruyucu aile olarak sofranıza bir tabak sevgi koymaya var mısınız?" çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise her çocuğun bir ailesi olması ve sıcak aile ortamında büyümesinin önemini vurgulayarak, "Koruyucu aile sistemini destekliyoruz. Sizi de bir çocuğumuza dokunarak koruyucu aile olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş da hazırlanan videoda koruyucu aile olmanın önemine dikkati çekti.

Harun Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın koruyucu aile bakımından son bir yılda atağa geçtiğini söyledi.

Özellikle reklam ve özendirme boyutunun ön plana çıkmasının bunda etkili olduğunu belirten Tan, "Sivas halkımız buna rağbet gösterdi. Geçen sene sayımız 50 idi, altyapı çalışmalarından sonra son 1,5 ayda koruyucu ailedeki çocuk sayımız 62'ye çıktı." dedi.

Son 1,5 aydaki artışın kendilerini sevindirdiğini anlatan Tan, "Hedefimiz yıl sonuna kadar sayıyı 90'a yükseltmek. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Devlet büyüklerimizle kampanya başlattık"

Sivas'ta koruyucu aileliğe "yabancı gibi bakıldığını" dile getiren Tan, "Halkı bunun içine girdirmemiz lazımdı. Bunun için devlet büyüklerimizle beraber bir kampanya başlattık. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar ve bir reklam boyutuyla başladık. Sonra koruyucu aile modellerinden biri olan 'akraba modeli' üzerinde durduk. Tanıtıma biraz daha ağırlık verdik." diye konuştu.

Müdürlük bünyesinde, koruyucu aile olmak isteyenler için birim oluşturduklarını ve ilk olarak çocuk ile aileyi orada buluşturduklarını belirten Tan, uyumun sağlanmasının ardından çocuğu aileye verdiklerini söyledi.

Tan, çocuğun aileye verilmesi sonrasında periyodik denetimler yaptıklarını ifade ederek, "Koruyucu aile birimimiz ile koruyucu ailelerimiz arasında bir bağ oluşuyor." dedi.

- "Bakanlığımız koruyucu aile modeline daha fazla önem veriyor"

Devletin sosyal hizmet anlamında son 15 yılda çok geliştiğini vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"Sevgi Evleri dediğimiz bir kampüsümüz var, burada villa tipi 9 evimiz var. Orada çocuklarımıza devletimiz olabildiğince imkanlar veriyor. Ama bir ailenin sıcaklığı olamıyor. Onun için Bakanlığımız koruyucu aile modeline daha fazla önem veriyor. Koruyucu aileden çıkan çocuklarımız para yönetimini biliyor, aileyle ilişkileri, insani ilişkileri daha fazla oluyor."

Tan, Sevgi Evleri'nde 0-18 yaş arası 62 çocuk bulunduğunu sözlerine ekledi.