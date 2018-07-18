Sivas'ın Suşehri ilçesinde, şebeke suyundan kaynaklı rahatsızlık geçirdikleri şüphesiyle son 3 günde 488 kişi hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi ve bazı köylerde şebeke suyundan içtikten sonra ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayanlar, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun kendilerine intikal etmesinin ardından hemen inceleme başlattıklarını söyledi.

İlçedeki su şebekesi depolarının bakımlarının ve kontrollerinin periyodik olarak yapıldığını belirten Yüksel, "İlçemizdeki tüm su depolarında klorlamayı yeniledik. Dağdan gelen su kaynağından kaynaklı sorun olabilir." dedi.

Vatandaşlarda rahatsızlığa yol açan sorunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fazlı Yüksel, şunları kaydetti:

"Tahlil sonuçları çıkmadığı için kesin bir bilgi veremiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünden ekiplerimiz ilçeye gelmek üzereler. Gerek ilçe merkezinden, gerekse suyun geldiği dağ bölgesinden tahlil yapılarak gerekli incelemeler yapılacak. Konuyla ilgili gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Şu anda her şey kontrol altında, zehirlenme bulgusu yoktur. Belediyemizde klor ilacı mevcuttur. Belirtilen şikayetler sadece ilçe merkezimizde değil Kösedağ'dan gelen su kaynağını kullanan çevre köylerde de aynı şikayetler mevcuttur. Köylerden gelen başvurular da bu sayının içerisindedir."

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