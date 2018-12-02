Sivas'ta, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşanan olay, edinilen bilgilere göre şöyle yaşandı. Şüpheli T.D., iddiaya göre bir mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P. isimli genç kadını sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraflar göndererek taciz etti. Bunun üzerine E.P., Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikâyette bulundu. Polis ekipleri ise T.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KADINI OTOMOBİLE İTİP SÜRÜKLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre ekipler, operasyon düzenlemek için genç kadından T.D.'nin buluşma teklifini kabul etmesini istedi. Genç kadın, T.D. ile konuşup teklifini kabul ederken, polis ekipleri de E.P. ile buluşma noktasında beklemeye başladı. Buluşma noktasına arkadaşı Y.E. ile otomobille gelen T.D., karşısında polisleri görünce panikledi. Bu sırada Y.E., yol kenarında duran E.P.'yi kolundan tutarak, otomobille sürüklemeye başladı ardından da araca bindirmeye çalıştı. Polis ekipleri, genç kadını kurtarırken, T.D. ile Y.E. ise otomobille kaçtı. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

İKİ ŞÜPHELİNİN DE SUÇ KAYITLARI VAR

T.D.'nin 1'i 'cinsel taciz' olmak üzere emniyette 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. T.D. hakkında 15 gün önce de başka birine 'cinsel taciz'den işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin ise emniyette 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. T.D. ve Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. T.D. ile Y.E., gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini montlarıyla kapatmaya çalıştı.

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