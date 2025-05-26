Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi

        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi

        Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi.

        Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti.

        Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alaca sansar
        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi