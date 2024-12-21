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        Haberler Gündem Sivas'ta rüzgara kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        Sivas'ta rüzgara kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyü yakınlarında yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak 20 metreden yere çakılan paraşütçü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:48
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        Yamaç paraşütçüsü 20 metreden düştü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan Sedat Üner, rüzgara kapılması sonucu 20 metreden düşerek yaralandı.

        İlçeye bağlı Çakırlı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmaya giden Üner, paraşütünü hazırladıktan sonra havalandı.

        Kısa süre sonra ters rüzgara kapılan Üner, paraşütüyle birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

        Yaralanan Üner, olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Üner'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #sivas
        #Sedat Üner
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