Sivas'ta yaşayan 41 yaşındaki Rus kadın İslamiyet'i seçti

AA

Sivas İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nikolaeva için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un makamında gerçekleştirilen ihtida töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tercüman eşliğinde İslam'ın şartlarının anlatılmasının ardından Nikolaeva, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Akkuş, "Allah'ın lütuf ve ihsanıyla kendi iradesini kullanıp İslam'ı tercih eden Nikolaeva'yı ve Müslüman olmasına vesile olan eşi Mustafa Göktaş'ı tebrik ediyorum. Nur Bahar Hanım'ın İslamiyet'i tercih etmiş olması bizleri gerçekten çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Akkuş, Nur Bahar ismini alan Nikolaeva'ya ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İslam ilmihali hediye etti.