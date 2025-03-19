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        Sivas Valiliği'nden 'yoğun kar' uyarısı

        Sivas Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 01:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 01:40
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        Sivas Valiliği'nden 'yoğun kar' uyarısı
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        Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Valilik'ten yapılan açıklamada, Sivas genelinde kuvvetli, doğu ve güneyde yer alan Gürün, Kangal, Divriği, İmranlı, Zara, Hafik, Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savurulması ve çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayı gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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