Sivas Valiliği'nden 'yoğun kar' uyarısı

Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Sivas genelinde kuvvetli, doğu ve güneyde yer alan Gürün, Kangal, Divriği, İmranlı, Zara, Hafik, Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savurulması ve çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayı gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.